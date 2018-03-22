Следователи в Дагестане возбудили дело против главы местного управления ФАС

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили дело в отношении руководителя антимонопольной службы по республике, сообщается на сайте СК РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева денежную взятку, швейцарские часы и охотничье ружье на общую сумму более трех миллионов рублей. Со своей стороны, по информации следователей, он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" аукционов на право заключения государственных контрактов.

Отмечается, что Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.