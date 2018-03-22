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Происшествия

Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир и имущества полковника Захарченко

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (249)
20:2122.03.2018
(обновлено: 20:22 22.03.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы. Архивное фотоДмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об обращении в пользу государства квартир и имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Постановление Никулинского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение тройка судей под председательством судьи Натальи Вишняковой. Таким образом, решение об обращении имущества вступило в силу.

Сам Захарченко в ходе процесса заявил более десятка ходатайств — о вызове и допросе ряда лиц, об истребовании ряда документов в СК, в числе которых материалы о принадлежности изъятого в квартире его сестры золотого слитка. Полковник утверждает, что слиток не его, а третьего лица, что подтверждается документами о покупке золота, находящимися в СК. Всего стороной ответчиков было заявлено около 30 ходатайств, все они были отклонены Мосгорсудом.

Кроме того, полковник заявил, что не имеет к крупной сумме наличности какого-либо отношения. По словам экс-полицейского, в указанной квартире не найдено ни одного отпечатка его пальца.

Весь процесс в Мосгорсуде в четверг длился около девяти часов. За это время отец полковника Виктор Захарченко успел сначала поучаствовать в процессе по видеоконференцсвязи из "аквариума" в Басманном суде Москвы, а затем как свободный человек. В ходе процесса Захарченко-старший был переведен под домашний арест. Однако к концу рабочего дня связь с Басманным судом была прервана и отец Захарченко в прениях выступить не смог.

Ранее заседание было отложено в связи с неполучением находящимся в СИЗО Дмитрием Захарченко и его отцом копий материалов дела, апелляционных жалоб и дополнений.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Адвокаты также просили суд обеспечить участие в процессе полковника и его отца, как это было в первой инстанции, но Мосгорсуд отказал обеспечивать их участие по видеоконференцсвязи. Однако в последующем такое участие обеспечено все же было.

Представитель сестры полковника Ирины Разгоновой и ее супруга Владимира в ходе процесса отметил, что крупная сумма наличности, обнаруженная в квартире, принадлежит последнему. Эти деньги, отметил юрист Виктор Емельнов, с "большей долей вероятности" заработаны предпринимателем Владимиром Разгоновым с помощью инвестиций в криптовалюту.

В свою очередь прокурор Сергей Бочкарев отметил, что ранее ответчики называли то кладом, то утверждали, что нажили имущество выращиванием и продажей огурцов и помидор.

"При этом в день обыска мать Захарченко звонила отцу и сказала, чтоб тот ехал на квартиру и говорил, что все это его", — отметил геерал Бочкарев.

В минувшем декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита полковника расценивала намерение отобрать у него имущество до приговора по делу о коррупции как "правовой беспредел" и впоследствии обжаловала это решение.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Представитель СК рассказала, как в окружении называли полковника Захарченко

Расследование по трем эпизодам преступлений Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по этому эпизоду был арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%, полагает СК. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, и 800 тысяч тоже получил он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

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