Як-42 "Саратовских авиалиний" прибыл в Сургут с 14-часовой задержкой

САРАТОВ, 22 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры "Саратовских авиалиний", которые в четверг не смогли вылететь из Саратова в Сургут из-за срабатывания предупреждающей сигнализации одного из двигателей самолета Як-42, на резервном борте доставлены к месту назначения спустя свыше 14 часов задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Сургут".

Ранее "Саратовские авиалинии" сообщили, что в четверг в аэропорту Саратова при выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей, и экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку. На борту находились 7 членов экипажа и 102 пассажира, никто не пострадал. В авиакомпании сообщили, что резервный борт Як-42 с пассажирами вылетел в 15.17 мск.

"Рейс 6В-9532… Планируемое время — 5.50. Статус — прибыл. Время по факту — 20.13 (18.13 мск)", — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" в настоящее время эксплуатируют пять самолетов Ан-148, пять Як-42 и два Embraer 190.

Ространснадзор во вторник предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Это связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля, в которой погиб 71 человек. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что направила "Саратовским авиалиниям" директиву о приостановке полетов Ан-148. При этом в другие авиакомпании подобная директива не направлялась.