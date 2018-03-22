Як-42 "Саратовских авиалиний" прибыл в Сургут с 14-часовой задержкой

САРАТОВ, 22 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры "Саратовских авиалиний", которые в четверг не смогли вылететь из Саратова в Сургут из-за срабатывания предупреждающей сигнализации одного из двигателей самолета Як-42, на резервном борте доставлены к месту назначения спустя свыше 14 часов задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Сургут".
"Рейс 6В-9532… Планируемое время — 5.50. Статус — прибыл. Время по факту — 20.13 (18.13 мск)", — говорится в сообщении.
Ространснадзор во вторник предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Это связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля, в которой погиб 71 человек. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что направила "Саратовским авиалиниям" директиву о приостановке полетов Ан-148. При этом в другие авиакомпании подобная директива не направлялась.