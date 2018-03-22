В Петербурге суд рассмотрит дело о гибели младенца при обрушении трапа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга рассмотрит дело о недоброкачественном ремонте трапа, из-за обрушения которого погиб полуторагодовалый ребенок в аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости в четверг представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них по статье "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования" в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Александра Козельского суд прекратил 13 марта за примирением сторон. По данным защитника Козельского, дело по статье "халатность" не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых.
"В конце февраля Шаньгину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного оборудования — ред.). В настоящее время утверждено обвинительное заключение, дело направлено в Московский районный суд Петербурга", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице.