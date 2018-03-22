Экс-депутату Госдумы Варшавскому повторно вызвали скорую помощь в суд

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы объявил перерыв в заседании для повторного вызова скорой помощи бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, обвиняемому в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка "Петрокоммерц", передает корреспондент РИА Новости из суда.

"В суде объявляется перерыв для вызова скорой помощи Варшавскому", — сказала судья Мария Сизинцева.

Об этом ходатайствовал сам экс-депутат и его адвокаты. "Я болею сахарным диабетом, мне снизили сахар на две единицы, думал выдержу, но мне стало плохо", — сказал Варшавский.

По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка "Петрокоммерц", у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Варшавский отрицает.