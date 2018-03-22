Двух депутатов Нижегородской области объявили в розыск из-за мошенничества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области в отношении двух депутатов, подозреваемых в мошеннических действиях в особо крупном размере на территории Балахнинского района, они объявлены в розыск, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении Александра Глушкова, являющегося депутатом законодательного собрания Нижегородской области, и его брата Владимира Глушкова – депутата Земского собрания Балахнинского района, подозреваемых в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

"С 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна Нижегородской области по поддельной проектной документации, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажное здание торгового центра", — говорится в сообщении.

При этом, отмечает СУСК, все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории. Возведенное двухэтажное здание торгового центра исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла, добавили в следственном управлении.

"Вместе с тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 миллиона рублей", — отметили в следственном управлении.

В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы и предприниматель Прядилов "объявлены в розыск в связи с тем, что они скрылись от органов следствия", обвиняемый в совершении мошеннических действий Громов заключен под стражу, Игнашева помещена под домашний арест, добавляет СУСК.

Расследование по уголовному делу продолжается.