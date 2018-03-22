В Самарской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Авария с участием трех грузовых автомобилей произошла на трассе М-5 в Самарской области, один человек погиб, сообщает в четверг ГУМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло 22 марта около 16.10 (15.10 мск) на 869-м километре трассы М-5 "Урал" недалеко от Сызрани. По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Росавтодора, на месте ДТП отсутствовали неудовлетворительные дорожные условия. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в месте аварии в сторону Самары образовалась пробка в несколько километров.