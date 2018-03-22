В Коми пенсионера обвинили в сексуальном насилии над трехлетней девочкой

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Следственные органы Сыктывкара завершили расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над трехлетней девочкой, живущей в соседней квартире, сообщает СУСК РФ по Коми.

По данным следствия, в январе обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении девочки, проживающей в соседней квартире.

"Злоумышленник воспользовался отсутствием в комнате других лиц, а также беспомощным в силу возраста состоянием ребенка. До произошедшего семья девочки поддерживала приятельские отношения с пенсионером и его сожительницей. Семьи общались, ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" было возбуждено после того, как девочка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Как уточняет СУСК по региону, пенсионер не признал вину по предъявленному обвинению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.