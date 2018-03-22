Одного из пострадавших в ДТП под Воронежем перевезут в областной центр

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Врачи намерены перевезти в Воронеж одного из граждан Армении, получившего наиболее серьезные травмы при столкновении автобуса и грузовика на юге области, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус Mercedes, ехавший из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузовой машины, девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. Трое оказались в реанимации, состояние двух из них оценивалось как тяжелое, третьего — крайне тяжелое. Шесть пострадавших положили в травматологию, затем одного из них отпустили на амбулаторное лечение, а накануне выписали еще двоих.

"Одного из реанимации сегодня переведут в травматологию, все остальное пока без динамики… Шесть человек (остаются в больнице), единственное — в реанимации теперь двое", — сказал собеседник агентства.

По словам Балабаева, один из пострадавших по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

"Сейчас решается вопрос о его переводе в областную больницу. Сегодня погоды не было, надо его вертолетом только везти. Поэтому как только определимся с местом в областной больнице для него, и погода будет благоприятствовать в пользу нашего вертолета, так и переведем его в травмцентр первого уровня", — сказал Балабаев.

В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.