Одного из пострадавших в ДТП под Воронежем перевезут в областной центр

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Врачи намерены перевезти в Воронеж одного из граждан Армении, получившего наиболее серьезные травмы при столкновении автобуса и грузовика на юге области, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.
"Одного из реанимации сегодня переведут в травматологию, все остальное пока без динамики… Шесть человек (остаются в больнице), единственное — в реанимации теперь двое", — сказал собеседник агентства.
По словам Балабаева, один из пострадавших по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.
В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.