Жительницу Калининградской области осудили за финансирование членов ИГ*

КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении жительницу Калининградской области, признав ее в финансировании участницы запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба УФСБ по области.

По данным ведомства, в период с января по апрель 2016 года женщина, желая оказать финансовую поддержку участнице ИГ*, которая помогала раненым и больным боевикам организации на территории Сирии, предоставила ей 60 тысяч рублей. В УФСБ подчеркнули, что осужденная осознавала, "что данные средства предназначены для финансирования совершения последней преступления".

"В октябре 2017 года Московский окружной военный суд признал подсудимую виновной в совершении преступления по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

По данным управления, защита осужденной обжаловала приговор в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ. Однако в феврале 2018 года ВС РФ принял решение оставить приговор Московского окружного военного суда без изменений и он вступил в законную силу, отмечает ведомство.

*Террористическая организация, запрещенная в России.