В Брянской области возбудили дело из-за совращения воспитанниц интерната

БРЯНСК, 22 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по фактам совращения воспитанниц школы-интерната в Брянской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СУСК РФ по региону Сергей Цыганок.

"На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям 134 и 135 УК РФ (половое сношение, развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Фигурант дела заключен под стражу", — рассказал Цыганок.

Он отметил, что есть два подтвержденных факта совершения преступлений в отношении двух 15-летних воспитанниц школы-интерната. По его словам, мужчина не имеет отношения к персоналу учебного учреждения, однако следствию предстоит проверить руководство интерната на предмет халатности.

Как сообщалось в СМИ, воспитанницы интерната получали деньги за эти встречи с мужчиной.