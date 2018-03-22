Под Тамбовом, где отравились 22 человека, изъяли 24 газовых баллона

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Следователи нашли 24 баллона с газом в поселке Тамбовской области, где отравились и были госпитализированы 22 человека, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Отравление в поселке Калинин произошло вечером 20 марта. По данным следствия, утечка газа произошла, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. Проживающие в округе жители почувствовали себя плохо и вызвали врачей. С отравлениями или ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них — дети. Как информирует следствие, угрозы жизни и здоровью детей и других пострадавших нет.

"Следователи уже завершили осмотр места происшествия, в ходе которого со двора дома изъяли 24 металлических баллона… Предварительно установлено, что данные баллоны привезены в поселок 42-летним мужчиной с пункта приема металлолома в Тамбове, куда они поступили якобы с одного из самарских заводов", — говорится в сообщении. Следствие отмечает, что точное наименование газа, содержащегося в баллонах, станет известно после проведения экспертизы.

По данным СК, состояние пострадавших, находившихся в реанимации, стабилизировалось, двое из них уже покинули медучреждение, а остальные были переведены в гастроэнтерологическое отделение больницы.

Как пояснил РИА Новости представитель администрации области, в настоящий момент в больницах остаются трое взрослых и восемь детей. Десять взрослых и один ребенок покинули медучреждения накануне и в четверг утром. Медики планируют их выписать в пятницу утром.

Расследованием уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей занимается СК. По его данным, результаты исследования проб воздуха в окрестностях поселка показали превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.