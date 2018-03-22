В Курске главы благотворительного фонда изнасиловали сотрудника из-за кота

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Руководителей благотворительного фонда в Курске подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего работника, которого они обвинили в смерти кота, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Подозреваемые по данному делу — учредитель и председатель благотворительного фонда "Ваша опора" Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин.

"В начале сентября 2017 года подозреваемые находились в квартире по улице Клыкова Курска совместно с одним из своих волонтеров – 18-летним парнем. Предполагая, что парень причастен к смерти кота Гололобова, желая унизить его и отомстить… подозреваемые, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего", — сообщает следствие.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело по статье УК о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования дела СК даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия "есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели".

Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.