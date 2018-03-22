В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Крымские следователи раскрыли убийство женщины, совершенное 20 лет назад, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"Завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины, совершенного более 20 лет назад в городе Бахчисарае", — говорится в сообщении.

В убийстве обвиняется 41-летний житель Бахчисарайского района.

По данным следствия, обвиняемый в сентябре 1997 года в одном из торговых ларьков в Бахчисарае на почве личных неприязненных отношений совершил убийство женщины, выстрелив из оружия. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вино в полном объеме.