В Свердловской области осудили мужчину, убившего трех пенсионеров

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Житель Свердловской области, обвинявшийся в жестоком убийстве троих пенсионеров и краже у них денег в городе Сысерть, приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

"Собранные следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему ранее судимому жителю Сысертского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а","з" части второй статьи 105 УК РФ (убийство трёх лиц из корыстных побуждений, в том числе, сопряжённое с разбоем), пунктом "в" части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой), части первой статьи 158 УК РФ (кража) и части второй статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба)… Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что пожилые мужчина и женщина 1938 года рождения погибли от действий злоумышленника в мае 2016 года, а еще одну пенсионерку мужчина убил в марте 2017 года. В обоих случаях злоумышленник жестоко избивал потерпевших металлической монтировкой, ногами и руками. Пожилые люди скончались от полученных травм.

По данным следствия, после расправы над пенсионерами злоумышленник похищал у них деньги. В первом преступном эпизоде, чтобы скрыть свои следы, обвиняемый поджог дома, в котором проживали потерпевшие.

Оперативникам удалось задержать обвиняемого весной 2017 года, вскоре после второго инкриминируемого ему преступления. В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что он является вменяемым и способен нести ответственность за содеянное, добавили в СУСК.