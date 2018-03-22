Суд вынес приговор водителю, наехавшему на школьников в Башкирии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Суд Башкирии приговорил к ограничению свободы на три года водителя, который совершил наезд на группу школьников, возвращавшихся с экскурсии, тогда в аварии травмы получили четыре ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в октябре 2017 года на трассе в Туймазинском районе Башкирии. Водитель на легковом автомобиле наехал на 12 подростков, которые шли с экскурсии с преподавателем вдоль обочины дороги. Тогда понадобилась медицинская помощь четверым подросткам, которые получили разные травмы от средней степени до тяжелой. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, следствие выяснило, что он не имел прав на управление транспортным средством.

"Суду доказано, что мужчина проявил небрежность, не справился с управлением и наехал на группу детей. Судом ему ограничена свобода сроком на три года", — сообщает следствие.