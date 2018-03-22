Глава Роспотребнадзора приедет в Волоколамск на фоне ситуации с "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. В Волоколамск в четверг приедет глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы встретиться в центральной больнице с родителями детей, обратившихся с жалобами на недомогание, сообщил зампредседателя правительства Московской области, спецпредставитель губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово", Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.

"В Волоколамск приедет глава Роспотребнадзора, чтобы в 18.00 встретиться в ЦРБ с родителями детей, обратившихся с жалобами", — сказал Чупраков.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.