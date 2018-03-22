Вменяемость напавшего на полицейских в Дагестане мужчины установят в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты московского института имени Сербского проведут психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, напавшему с ножом на полицейских в Дагестане в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, утром 26 ноября прошлого года на перроне станции "Кизилюрт" мужчина напал с ножом на четырех сотрудников ОВД МВД по Дагестану, которые несли службу. В результате один из полицейских получил резаную рану щеки, а нападавший попытался скрыться. Для его задержания полицейские были вынуждены открыть огонь.

Злоумышленник и пострадавший сотрудник полиции были госпитализированы. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

"Амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза во Владикавказе не дала однозначного результата, поэтому подозреваемому назначена стационарная экспертиза в институте имени Сербского", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по ходатайству следствия, суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей до 26 мая текущего года.