В Кузбассе эвакуируют горняков шахты "Юбилейная" после звонка о минировании

КЕМЕРОВО, 22 мар — РИА Новости. Горняков шахты "Юбилейная" в Новокузнецком районе Кемеровской области в четверг выводят на поверхность из-за анонимного звонка о минировании предприятия, сообщили РИА Новости в региональных экстренных службах.

"Поступил сигнал по линии полиции о минировании шахты "Юбилейная". Всех эвакуируют", — сказал собеседник агентства. По его словам, под землей в этот момент находились 110 горняков.

Ранее такие сигналы на "Юбилейной" уже были, но не подтвердились.

Шахта "Юбилейная" начала свою работу в 1966 году. В 2007 году там произошел взрыв метана, в результате которого погибли 39 человек. После этого работы на угледобывающем предприятии приостановили.

В 2013 году ООО "Шахта "Юбилейная" вошло в холдинг "ТопПром" (Новокузнецк). С этого времени на предприятии началось техническое перевооружение, которое завершилось запуском шахты по добыче угля в феврале 2016 года.