В Симферополе проводят проверку после ДТП с автобусом и двумя автомобилями

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Симферополе выясняют обстоятельства аварии в центре города с участием автобуса и двух легковых автомобилей, в которой пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребенок, сообщается на сайте регионального МВД РФ.

В среду в пресс-службе крымского управления ГИБДД РИА Новости сообщили о том, что дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду в Симферополе, пострадали семь человек, двое из которых — дети.

"По факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка событию", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2103 не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с машиной Chevrolet Lanos, которая двигалась в попутном направлении. От удара ВАЗ оказался на встречной полосе и врезался в городской автобус, в котором находилось 20 человек.

Как сообщает МВД, в ДТП пострадали два пассажира "ВАЗа" и четыре пассажира автобуса, один из них малолетний ребенок. После сильного удара он упал и ударился головой, медики зафиксировали у него ушиб теменной области.

Отмечается, что на автомобиле ВАЗ были установлены летние шины. Также сотрудники ГИБДД подчеркнули, что пассажиры Chevrolet Lanos не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности.

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