В Севастополе педофил получил 14 лет колонии строгого режима

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Севастополец приговорен к 14 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, сообщает региональное управление СК РФ.
В ходе следствия была изучена переписка 30-летнего мужчины в социальных сетях и установлена его причастность к совершению иных действий сексуального характера в отношении 6 девочек в возрасте до 13 лет.
"Он признан виновным в совершении шести эпизодов иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, покушении на таковое преступление и распространение порнографических материалов… Приговором Севастопольского городского суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.