В Москве открыли для движения Трубную улицу после обрушения крыши здания

14:5722.03.2018
(обновлено: 14:58 22.03.2018)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Движение восстановлено на Трубной улице в центре Москвы после обрушения крыши здания, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в четверг.
В среду столичное управление МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. На время восстановительных работ движение на данном участке было ограничено.
"Движение на Трубной улице восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.