В Москве открыли для движения Трубную улицу после обрушения крыши здания

Обстановка на улице Трубная, где произошло обрушение крыши в реконструируемом здании, Москва. 22 марта 2018

Обстановка на улице Трубная, где произошло обрушение крыши в реконструируемом здании, Москва. 22 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Движение восстановлено на Трубной улице в центре Москвы после обрушения крыши здания, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в четверг.

В среду столичное управление МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. На время восстановительных работ движение на данном участке было ограничено.

"Движение на Трубной улице восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.