Суд в Москве перевел Захарченко-старшего под домашний арест

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении обвиняемого Захарченко", — огласила решение судья Наталия Дударь.

Суд разрешил Захарченко две прогулки, однако наложил следующие ограничения: запрет контактировать с соучастниками преступления, запрет на телефонные звонки, кроме вызова скорой помощи, запрет на пользование интернетом. Таким образом, он пробудет под домашним арестом до 30 марта.

Следователь мотивировал свое ходатайство тем, что расследование по делу завершено, стороны знакомятся с материалами уголовного дела. "Захарченко ознакомился с 13 томами", — сказал он.

СК ранее предъявил Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин содержится под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.