В Мурманске жилец обрушившегося дома сознался в его подрыве

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва газа. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 22 мар — РИА Новости. Следователям в Мурманске удалось допросить одного из жильцов дома, где во вторник произошел взрыв газа, который сознался в том, что специально открыл газ и зажег спичку, сообщил журналистам и.о. руководителя СУ СКР по Мурманской области Андрей Ефремов.

Врачам удалось стабилизировать состояние жильца квартиры, где, по предварительным данным, произошел взрыв, после чего следователям удалось его допросить.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1, в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, полностью разрушены три квартиры. Погибли три человека. В СК ранее сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.

Как установили следователи, эпицентром взрыва стала квартира на пятом этаже дома, ее жилец был госпитализирован, находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Действия молодого человека квалифицированы как убийство двух и более лиц общественно-опасным способом, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1, в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, полностью разрушены три квартиры. Погибли три человека. В СК ранее сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.