В Якутии двое молодых людей отправятся в колонию за тройное убийство

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Двое юношей в Якутии осуждены на 10 и 25 лет колонии за убийство троих человек, угон машины и кражи, сообщает республиканское СУСК РФ.
После этого молодые люди вооружились карабинами СКС и "Вепрь" и решили угнать Toyota Hiace со двора другого местного жителя. Хозяин иномарки в этот момент вышел на крыльцо. Один из фигурантов дела несколько раз выстрелил в мужчину и убил его, отмечает следствие.
По данным СУСК, обвиняемые, зная о том, что в доме есть другие люди, в том числе дети, устроили стрельбу по дому, а заметив 23-летнего племянника потерпевшего, убили его. После этого фигуранты скрылись, похитив ружье.
Подсудимые признали вину. Приговором Верховного суда республики Саха (Якутия) подсудимый, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, признан виновным и приговорен к максимально предусмотренному для данной категории лиц наказанию – 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его старшему приятелю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.