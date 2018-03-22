Жителю Рязанской области дали 19 лет тюрьмы за убийство трех человек

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Суд в Рязанской области приговорил к 19 годам колонии местного жителя, которых из-за внезапной возникавшей неприязни в течение трех лет убил двух мужчин и 14-летнего подростка, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В начале июня 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 14-летнего жителя города Касимов с заявлением о его розыске. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования выяснилось, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Владимир Тимофеев.

"Несовершеннолетний неоднократно заходил в гости к данному мужчине. В один из дней июня обвиняемый в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений убил мальчика и избавился от его тела. При осмотре участка местности, указанного обвиняемым в ходе проверки его показаний, следователями на свалке около сельского кладбища обнаружены останки погибшего ребенка", — говорится в сообщении.

В ходе расследования данного уголовного дела следователи установили причастность обвиняемого к убийству в 2014 и 2016 годах еще двух жителей Касимова, мужчин 1984 и 1988 годов рождения.

"В результате поисковых мероприятий и осмотра придомовой территории злоумышленника закопанными в земле обнаружены останки тел погибших мужчин. Следствием установлено, что со своими знакомыми обвиняемый также расправился из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений", — информирует управление СК РФ по региону.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в убийстве трех человек был признан вменяемым.

"Приговором суда Тимофееву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год", — информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.