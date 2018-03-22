СК начал проверку после пожара в Вологодской области, где погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области проводит доследственную проверку по факту гибели человека при пожаре в многоквартирном доме в городе Сокол, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что в ходе пожара один человек погиб, еще один пострадал. Площадь пожара в 12-квартирном доме на улице Молодежная составляет порядка 500 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 10.03 мск.

Сокольским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту возгорания жилого дома в городе Сокол, отмечает пресс-служба.

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины возгорания и смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личность погибшего.