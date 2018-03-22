МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержанный за взятки первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров обсуждал с женой возможность сжечь полученные от бизнесмена 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, заявила следователь СК РФ.

Удалось ли это ему сделать, неясно, но деньги в ходе обыска найти не удалось. Виновным себя он не считает, отметила следователь.

"В материалах дела есть запись переговоров, где он обсуждает со своей женой возможность сжечь деньги, полученные от (бизнесмена Родиона) Тихонова. Денежные средства в ходе обыска не обнаружены", — сообщила представитель СК РФ в суде.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", выяснило следствие.

Как и многих других высокопоставленных региональных чиновников, задержанных за коррупцию, арестовывать Федорова будет московский суд. Ему грозит до 15 лет колонии.