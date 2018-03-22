В Башкирии почти на 17 лет осудили мужчину, 25 раз ударившего девушку ножом

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил местного жителя, который из ревности 25 раз ударил ножом девушку, к 16,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК России по республике.

Трагедия в селе Мишкино в Башкирии произошла в марте 2017 года. Следователи установили, что двадцатилетний местный житель, приревновав свою бывшую девушку, на улице села нанес ей более 25 ударов ножом. Нападение пыталась остановить проходившая мимо женщина 30 лет, которая стала наносить молодому человеку удары сумкой по голове и ногами, но он оттолкнул ее и, замахиваясь ножом, угрожал ей убийством. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле, однако через некоторое время был обнаружен сотрудниками полиции в лесопосадке недалеко от села с резаными ранами предплечий, которые нанес себе сам. Шестнадцатилетняя жертва нападения была доставлена в больницу, но вскоре там скончалась.

"Приговором Верховного суда Республики Башкортостан ему назначено 16,5 лет лишения свободы с ограничением свободы после освобождения на два года", — говорится в сообщении.