СК возбудил дело после нападений на Российский центр науки в Киеве

Реакция на события на Украине. Март 2018 (56)

Сотрудники правоохранительных органов у здания Россотрудничества в Киеве, где проходит антироссийская акция радикалов. 18 февраля 2018

Сотрудники правоохранительных органов у здания Россотрудничества в Киеве, где проходит антироссийская акция радикалов. 18 февраля 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбудили после нападений националистов на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщила журналистам в четверг официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие выяснило, что нападения организовали члены группировки "С14" и "Организации украинских националистов". 17 февраля радикалы проникли в центр, исписали стены краской, разбили экспозицию и сожгли российский флаг.

На следующий день они закидали учреждение камнями и "другими предметами", побив стекла и "причинив материальный ущерб".

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений… по статьям "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Надругательство над государственным флагом РФ"", — сказала Петренко.

Российские следователи уже установили личности нескольких участников нападения. Ведется сбор доказательств.