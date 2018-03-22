В Приморье пограничники изъяли семь тысяч ампул контрафактных лекарств

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Приморские пограничники изъяли семь тысяч ампул контрафактных лекарств, провозимых под видом канадского гормона роста, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена незаконная деятельность по ввозу в Российскую Федерацию для последующей реализации контрафактных лекарственных средств под видом фирменных препаратов канадского производства "Somatropin 191 aa" и "ZPtropin" в количестве семь тысяч ампул", — говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость изъятого составляет более семи миллионов рублей.