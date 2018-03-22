В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержан житель Люберецкого района, который, предположительно, заманил женщину в дом под предлогом уборки, а затем на протяжении месяца удерживал и подвергал сексуальному насилию, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. "б" ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. "б" ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с 12 февраля по 19 марта удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме в поселке Малаховка Люберецкого района и подвергал ее сексуальному насилию. Девятнадцатого марта потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о случившемся. Отмечается, что на место сразу же прибыли оперативники и задержали мужчину.

На допросе подозреваемый признался в совершении преступления. Он сообщил, что под предлогом уборки за деньги заманил к себе в дом женщину, с которой он был ранее знаком.

Как сообщается, следствие уже допросило ряд лиц и назначило несколько экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.