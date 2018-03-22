В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержан житель Люберецкого района, который, предположительно, заманил женщину в дом под предлогом уборки, а затем на протяжении месяца удерживал и подвергал сексуальному насилию, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, мужчина с 12 февраля по 19 марта удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме в поселке Малаховка Люберецкого района и подвергал ее сексуальному насилию. Девятнадцатого марта потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о случившемся. Отмечается, что на место сразу же прибыли оперативники и задержали мужчину.
На допросе подозреваемый признался в совершении преступления. Он сообщил, что под предлогом уборки за деньги заманил к себе в дом женщину, с которой он был ранее знаком.
Как сообщается, следствие уже допросило ряд лиц и назначило несколько экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.