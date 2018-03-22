Житель Удмуртии, выписанный из психбольницы, убил отца семерых детей

УФА, 22 мар – РИА Новости. Выписанный из психбольницы житель Удмуртии убил мужа сестры, сообщили в следственном управлении местного СК.

После выписки ранее судимый 37-летний мужчина поселился у родственницы, которая жила с гражданским мужем и семью малолетними детьми в селе Малая пурга. Через две недели ночью он напал на главу семейства с ножом, нанес множество ударов. Раненый скончался в больнице.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело.

На допросе задержанный признался, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры. Кроме того, ему казалось, что между супругами недостаточно хорошие отношения.

По данным ведомства, подозреваемый является инвалидом по психическому заболеванию. Незадолго до случившегося он проходил принудительный курс лечения после нападения с ножом на знакомого. Однако администрация медучреждения попросила суд отменить принудительные меры, поскольку подозреваемый, по мнению врачей, больше в них не нуждался. Мужчине рекомендовали наблюдение у психиатра по месту жительства.

Теперь следствию, помимо деталей преступления, предстоит выяснить обстоятельства преждевременной выписки.