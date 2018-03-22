В Челябинске инженера подозревают в получении взятки в 30 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного инженера муниципального предприятия в Челябинске по факту получении взятки в размере более 460 тысяч рублей, при обыске у него были обнаружены рубли и иностранная валюта на сумму более 30 миллионов рублей, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается.