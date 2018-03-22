В Петербурге наказали тренеров по акробатике после жалоб на унижение детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Тренеры по акробатике в спортивной школе Выборгского района Петербурга, на которых пожаловались родители учеников за поборы и рукоприкладство, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
"Уполномоченному по правам ребенка поступил ответ из администрации Выборгского района по обращению родителей юных акробатов. Согласно документу, "в рамках всестороннего рассмотрения фактов, указанных в жалобах в отношении тренеров отделения спортивной акробатики, вышеназванные работники привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказано в сообщении.
Директору спортивной школы объявлен выговор, а также указано на "необходимость строгого контроля и недопущения впредь, выявленных в ходе проверки нарушений действующего законодательства". О каких именно нарушениях идет речь – не уточняется, говорится в сообщении.
"По вопросу неоказания медицинской помощи другой юной спортсменке, получившей во время тренировки травму локтя, отмечается, что, по сведениям школы, с девочкой в указанный период работал другой тренер. Но получить его объяснения никак нельзя – он уволен", — сказано в сообщении.