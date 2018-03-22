В Петербурге наказали тренеров по акробатике после жалоб на унижение детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Тренеры по акробатике в спортивной школе Выборгского района Петербурга, на которых пожаловались родители учеников за поборы и рукоприкладство, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Ранее к Агапитовой обратились родители юных акробатов, которые попросили принять меры в отношении руководителей отделения спортивной акробатики, которые, по сведениям родителей, унижают детей, применяют к ним сомнительные психологические методики, не чураются рукоприкладства и ведут необоснованные поборы.

"Уполномоченному по правам ребенка поступил ответ из администрации Выборгского района по обращению родителей юных акробатов. Согласно документу, "в рамках всестороннего рассмотрения фактов, указанных в жалобах в отношении тренеров отделения спортивной акробатики, вышеназванные работники привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказано в сообщении.

Директору спортивной школы объявлен выговор, а также указано на "необходимость строгого контроля и недопущения впредь, выявленных в ходе проверки нарушений действующего законодательства". О каких именно нарушениях идет речь – не уточняется, говорится в сообщении.

"По вопросу неоказания медицинской помощи другой юной спортсменке, получившей во время тренировки травму локтя, отмечается, что, по сведениям школы, с девочкой в указанный период работал другой тренер. Но получить его объяснения никак нельзя – он уволен", — сказано в сообщении.