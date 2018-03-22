Обстрелявшая одноклассников курганская школьница ранее уходила из дома

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Девочка, обстрелявшая из пневматического пистолета одноклассников в школе в Курганской области, ранее уходила из дома, но в целом она из обычной благополучной семьи, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы департамента образования и науки региона Снежанна Трофимец.

В среду 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

"С девочкой вчера начали работать психологи, еще работу не закончили… Ранее школьница прошла всю необходимую психологическую диагностику, отклонений в состоянии здоровья у ребенка выявлено не было. Но был случай – школьница однажды ушла из дома… Но потом вернулась, родители тревогу не забили, об этом забыли", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уже тогда необходимо было обратиться к психологам, выяснить, существуют ли какие-либо проблемы у девочки. Также Трофимец добавила, что девочка из обычной семьи, она не была замечена в каких-то конфликтах в школе.

Собеседница агентства напомнила, что в четверг в Курганскую область приехала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая сначала посетит школу №15 Шадринска, а во второй половине приедет в Курган, где проведет совещание с властями региона.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.