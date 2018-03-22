Замглавы дальневосточной таможни предъявили обвинение во взятках

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову обвинение во взятках и попросил заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении … Федорова Сергея Викторовича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ", — сказала Царева.
Заседание начнется после явки всех участников процесса.
Как и многих других высокопоставленных региональных чиновников, задержанных за коррупцию, арестовывать Федорова будет московский суд. Ему грозит до 15 лет колонии.