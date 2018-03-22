Специалисты обследуют пострадавший от взрыва газа дом в Мурманске

Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске. 20 марта 2018

Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Специалисты испытательной пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы из Санкт-Петербурга в четверг утром приступили к обследованию жилого дома в Мурманске, где во вторник произошел взрыв газа, сообщил РИА новости сотрудник пресс-службы регионального МЧС.

"Специалисты из Петербурга утром приступили к обследованию здания с помощью комплекса "Стрела-П". Он необходим для определения достаточной устойчивости здания и возможностей дальнейшей эксплуатации", — сказал собеседник агентства. Инженеры лаборатории также проверят здание на скрытые повреждения.

Ранее глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сообщил журналистам, что пострадавший от взрыва газа дом обследует специальная техническая комиссия для оценки возможности его восстановления. Решение о восстановлении дома может быть принято после заключения технической комиссии, проектирования и прохождении госэкспертизы.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома. Погибли три человека. В СК сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.