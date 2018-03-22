В Сочи у местного жителя нашли оружие и боеприпасы

СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Правоохранители обнаружили и изъяли у 44-летнего жителя Сочи несколько видов охолощенного оружия и боевые патроны, которые мужчина хранил незаконно, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По данным полицейских, схрон был обнаружен при проведении профилактических мероприятий в ходе отработки жилого сектора города.

"Сотрудники полиции УВД по городу Сочи в одном из домовладений, принадлежащем 44-летнему местному жителю, обнаружили и изъяли четыре единицы охолощенного оружия, несколько боевых патронов и другие боеприпасы… В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.

На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет пресс-служба.