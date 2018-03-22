Среди отравившихся в Волоколамске есть младенцы, заявили местные жители

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Среди лежащих в больнице Волоколамска детей, куда в среду за медицинской помощью обратилось несколько десятков человек, есть и грудные дети с одинаковыми симптомами недомогания, сообщила РИА Новости навещавшая одного из госпитализированных местная жительница Екатерина.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. Как в среду сказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, за помощью к медикам обратились 60 человек, шесть попросили госпитализацию. Он добавил, что что результаты анализов не подтверждают отравление. Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

"Моя 7-месячная крестница тоже попала в больницу с теми же симптомами, что и у всех: сыпь, тошнота, рвота", — сообщила Екатерина.

По ее словам, среди поступивших в больницу детей несколько грудных. Оказавшаяся в больнице крестница Екатерины живет со своей семьей недалеко от ЦРБ, куда поступили пострадавшие. Екатерина, по ее словам, связывает недомогание девочки с ситуацией на полигоне. "Симптомы у пострадавших все одинаковые, и если выброс происходит на полигоне, то накрывает весь город", — сказала она.

По ее словам, нескольких детей ночью увезли в Филатовскую больницу. Она рассказала, что окончательный диагноз ее крестнице еще не поставлен, и она не может утверждать, что причиной недомогания стал выброс газа со свалки.