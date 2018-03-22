Пропавшего в Волгоградской области школьника ищут около 300 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Порядка 300 человек задействованы в поисках 15-летнего школьника, пропавшего шесть дней назад в городе Волжском Волгоградской области, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по области Светлана Смольянинова.

Вечером 16 марта мальчик ушел отмечать свой день рождения. После празднования в одном из торговых центров Волжского, он вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент он попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном, ушел, по его словам, на минутку, и не вернулся. Мать обратилась в правоохранительные органы.

"На сегодняшний день в поисковых работах задействованы около 200 сотрудников полиции. Кроме того, привлечены 50 человек от Минобороны и около 40 волонтеров", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что уже отработаны места возможного пребывания мальчика, опрошены его друзья, просмотрены камеры наружного наблюдения.

Также был проведен поквартирный обход, исследованы пустыри и прибрежные зоны.

"К сожалению, пока поисковые работы не дали результата. На сегодня запланировано исследование канализационных люков", — добавила Смольянинова.

По словам представителя администрации города Волжского, они работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. К поискам привлечены сотрудники муниципальных учреждений и предприятий, спортсмены и тренеры ФОКа "Авангард". "Предоставлен необходимый транспорт. Комиссией по делам несовершеннолетних предоставлена запрашиваемая информация", — отметил собеседник.