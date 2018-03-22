В Ульяновске осудили мужчину, ударившего полицейского сковородой по руке

САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Житель Ульяновска, ударивший сотрудника полиции сковородой, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По данным пресс-службы, 14 сентября 2017 года ранее судимый за попытку организации наркоторговли Сергей Гисматулин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками магазина на улице Кузоватовской в Ульяновске при попытке украсть товар. На место происшествия был вызван старший дознаватель территориального подразделения органов внутренних дел. Увидев одетого в форменное обмундирование сотрудника полиции, Гисматулин ударил полицейского сковородой по руке.

"На основании представленных прокуратурой… доказательств Гисматулин признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ) и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.