В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии

САРАТОВ, 22 мар — РИА Новости. Энергетики устранили повреждения на теплосетях в Пензе, где в среду без центрального отопления остались 210 многоквартирных домов и 19 социально значимых объектов, сообщила пресс-служба местного филиала "Т Плюс".

Ранее в прокуратуре сообщили, что с 10.00 мск среды сотрудники компании "Т Плюс" устраняют повреждения на теплотрассах в районах улиц Мирская и Ухтомского в Пензе. В результате без тепла остались 210 многоквартирных домов, 4 лечебных учреждения, 5 школ и 10 детсадов. Прокуратура области держала ситуацию под контролем.

"Тепло вернулось во все дома и соцучреждения, попавшие в зону ремонтных работ на участках тепломагистрали… Подача теплоносителя восстановлена в полном объеме. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. Специалистами компании ведется мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.