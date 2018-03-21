МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Работы по поиску возможных пострадавших при обрушении крыши в административном здании в центре Москвы завершены, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее МЧС проинформировало, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров, никто не пострадал. "Пятый канал" сообщал, что обрушение якобы произошло в московской школе №2054, однако ее директор опроверг эти данные.

"Работы завершены. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.