Спасатели проверят место обрушения кровли здания в центре Москвы

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спасатели продолжают искать людей, которые могут находиться под завалами здания в центре Москвы, где обрушилась крыша, сообщил журналистам заместитель начальника управления по ЦАО московского главка МЧС Дмитрий Меликов.

Ранее МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров.

"Разведка продолжается, но информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказал Меликов.

Он добавил, что вероятность нахождения людей в здании крайне мала. Вместе с сотрудниками МЧС осматривать здание будут представители комплекса городского хозяйства столичной мэрии, отметил он.