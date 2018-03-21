Жительница Мурманска "чудом" спаслась, уехав из дома, где взорвался газ

МУРМАНСК, 21 мар – РИА Новости. Жительница дома в Мурманске, где взорвался газ, рассказала, что чудом осталась жива, так как перед взрывом уехала с трехмесячной дочерью погостить к родственнице.
Как рассказала РИА Новости жительница пострадавшего дома Алена, она с маленьким ребенком проживала на четвертом этаже в том подъезде, где произошло разрушение с третьего по четвертый этажи.
"Я уехала в Оленегорск к тете. Обычно в это время мы бываем дома, возвращаемся с прогулки", — заявила Алена агентству.
В однокомнатной квартире, где она жила, уцелел лишь коридор, девушка осталась без вещей и рассчитывает на помощь властей, которые пообещали выделить ей жилплощадь. По словам девушки, о взрыве она узнала от отца дочери. "Позвонил отец ребенка, сначала не поверила, потом увидела в новостях", — пояснила Алена.