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Происшествия

В Курганской области школьница обстреляла одноклассников из пневматики

18:5021.03.2018
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© РИА Новости / Евгений КузьминПерейти в фотобанкШкола № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018Школа № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. В среду утром в школе №15 города Шадринск Курганской области ученица седьмого класса открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, который принесла в учебное заведение ее двоюродная сестра. В результате пострадали семь человек, но серьезных травм они не получили, отделавшись синяками.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department
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Информация об отношениях стрелявшей с одноклассниками разнится: в администрации города говорят о затяжном конфликте, детский омбудсмен региона говорит об отсутствии открытого конфликта. В школу выехала специальная комиссия, которая будет разбираться в произошедшем, также в Шадринск отправится уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В связи с ЧП прокуратура проведет проверку.

Обстреляла семерых

В среду источник РИА Новости в экстренных службах Курганской области сообщил, что ученица седьмого класса из пневматики расстреляла семерых одноклассников, у которых позже были диагностированы синяки и ссадины.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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Позднее пресс-служба ГУМВД России по региону официально прокомментировала случившееся, уточняя, что "в школе города Шадринск 13-летняя школьница из пневматического оружия, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов". В результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся, госпитализированных нет. Инцидент не повлиял на учебный процесс – школа в среду работала в штатном режиме.

Подробности и причины

В администрации Шадринска после стрельбы в школе состоялось оперативное совещание. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Тамара Петкова, на совещании были озвучены более точные факты о происшествии.

По предварительной информации, в школу оружие, принадлежащее отцу, принесла одна школьница, но стреляла из него в классе уже другая. Девочка, которая принесла пистолет, в классе отвлекла учителя, выйдя с ним в коридор.

Кроме того, в администрации пояснили, что серьезных травм никто не получил, но один мальчик был направлен в лечебное учреждение, так как выстрел задел ему голову, но в этот же день его отпустили домой.

Меры безопасности в школах России
© РИА Новости, Инфографика
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Меры безопасности в школах России

В администрации города также добавили, что у стрелявшей девочки был конфликт с классом, по предварительной информации, с мальчиками и, вероятно, он был затяжным. Также известно, что устроившая стрельбу школьница не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен региона Алена Лопатина, участницами событий в школе оказались две девочки, они являются двоюродными сестрами, но учатся в разных классах.

"У одной из них, которая и стреляла, была неприязнь к своему классу, к какой-то его части, но открытого конфликта, по нашим данным, не было. В настоящее время они обе направлены на медицинское обследование в психоневрологический диспансер", — сказала она.

Автомобили полиции у здания школы №15 в городе Шадринск
© Фото : SHADR.info
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Кроме того, по данным Лопатиной, обе девочки из обычных семей, ничего плохого о них сказать нельзя. Известно, что отец одной из школьниц недавно купил себе пневматический пистолет, отметила Лопатина, уточняя, что такое оружие в сейфе не хранится и, вероятно, у девочки был к нему доступ.

Позже пресс-служба отдела Росгвардии по региону уточнила модель пистолета. Девочка стреляла из пневматического Borner PM-X калибра 4,5 миллиметра. Такой пистолет приобретается без лицензии и регистрации по закону "Об оружии" не подлежит. Также в пресс-службе добавили, что охрана школы осуществляется с помощью "тревожной кнопки", но в среду, после происшествия, кнопка не нажималась, хотя все оборудование было исправно.

Разобраться и сделать выводы

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
В результате стрельбы в курганской школе пострадали семь детей
Прокуратура проведет проверку после ЧП в школе, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Оксана Шведкина.

"Происшествием в школе занимаются правоохранительные органы. Прокуратура со своей стороны также проведет проверку", — сказала Шведкина.

В школу Шадринска выехала специальная комиссия с участием уполномоченного по правам ребенка при губернаторе региона и представители департамента образования и науки региона.

Кроме того, в ближайшее время уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вылетит в Курганскую область, чтобы разобраться в произошедшем, сообщила пресс-служба омбудсмена.

"ЧП в Курганской области. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?" — написала Кузнецова в Facebook.

Также Кузнецова отметила, что по возвращении представит комплекс мер по профилактике таких происшествий.

По словам Кузнецовой, в первую очередь "необходимо выяснить причины поступка подростка, что побудило девочку к таким действиям".

Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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В инциденте со стрельбой в курганской школе участвовали две девочки
"Затем возникают вопросы, почему пневматическое оружие находилось в зоне доступа ребенка, как девочка пронесла пистолет в школу, и почему педагогический коллектив не обратил внимание, не принял профилактические меры, если вдруг были предпосылки и конфликт назревал", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Многочисленные в последнее время случаи агрессивного поведения школьников в различных российских регионах (самые громкие — драка с поножовщиной в Перми, 15 пострадавших, и нападение на школу в Улан-Удэ, 7 пострадавших) подтолкнули власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.

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