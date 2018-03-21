ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. В среду утром в школе №15 города Шадринск Курганской области ученица седьмого класса открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, который принесла в учебное заведение ее двоюродная сестра. В результате пострадали семь человек, но серьезных травм они не получили, отделавшись синяками.
В связи с ЧП прокуратура проведет проверку.
Обстреляла семерых
В среду источник РИА Новости в экстренных службах Курганской области сообщил, что ученица седьмого класса из пневматики расстреляла семерых одноклассников, у которых позже были диагностированы синяки и ссадины.
Подробности и причины
В администрации Шадринска после стрельбы в школе состоялось оперативное совещание. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Тамара Петкова, на совещании были озвучены более точные факты о происшествии.
По предварительной информации, в школу оружие, принадлежащее отцу, принесла одна школьница, но стреляла из него в классе уже другая. Девочка, которая принесла пистолет, в классе отвлекла учителя, выйдя с ним в коридор.
Кроме того, в администрации пояснили, что серьезных травм никто не получил, но один мальчик был направлен в лечебное учреждение, так как выстрел задел ему голову, но в этот же день его отпустили домой.
В администрации города также добавили, что у стрелявшей девочки был конфликт с классом, по предварительной информации, с мальчиками и, вероятно, он был затяжным. Также известно, что устроившая стрельбу школьница не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен региона Алена Лопатина, участницами событий в школе оказались две девочки, они являются двоюродными сестрами, но учатся в разных классах.
"У одной из них, которая и стреляла, была неприязнь к своему классу, к какой-то его части, но открытого конфликта, по нашим данным, не было. В настоящее время они обе направлены на медицинское обследование в психоневрологический диспансер", — сказала она.
Позже пресс-служба отдела Росгвардии по региону уточнила модель пистолета. Девочка стреляла из пневматического Borner PM-X калибра 4,5 миллиметра. Такой пистолет приобретается без лицензии и регистрации по закону "Об оружии" не подлежит. Также в пресс-службе добавили, что охрана школы осуществляется с помощью "тревожной кнопки", но в среду, после происшествия, кнопка не нажималась, хотя все оборудование было исправно.
Разобраться и сделать выводы
"Происшествием в школе занимаются правоохранительные органы. Прокуратура со своей стороны также проведет проверку", — сказала Шведкина.
В школу Шадринска выехала специальная комиссия с участием уполномоченного по правам ребенка при губернаторе региона и представители департамента образования и науки региона.
Кроме того, в ближайшее время уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вылетит в Курганскую область, чтобы разобраться в произошедшем, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"ЧП в Курганской области. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?" — написала Кузнецова в Facebook.
Также Кузнецова отметила, что по возвращении представит комплекс мер по профилактике таких происшествий.
По словам Кузнецовой, в первую очередь "необходимо выяснить причины поступка подростка, что побудило девочку к таким действиям".
Многочисленные в последнее время случаи агрессивного поведения школьников в различных российских регионах (самые громкие — драка с поножовщиной в Перми, 15 пострадавших, и нападение на школу в Улан-Удэ, 7 пострадавших) подтолкнули власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.
В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.
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