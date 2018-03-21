В центре Москвы после ЧП с автобусом частично перекрыли движение

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Движение на одном из участков Дегтярного переулка в центре Москвы временно перекрыли после инцидента с туристическим автобусом, автомобилистам рекомендуется объезжать дорогу по Воротниковскому переулку, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что туристический автобус провалился задней частью в глубокую дыру в асфальте площадью 2,5 метра и глубиной около метра в районе Дегтярного переулка в центре столицы. Как сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства, городские службы ведут восстановительные работы.

"На данном участке введено ограничение транспорта. Автомобили объезжают по Воротниковскому переулку. На месте работают краны. На время работы крана проезд временно закрыт. Ориентировочно движение будет возобновлено в течение 10-15 минут", — сообщил РИА Новости сотрудник центра.

Собеседник агентства уточнил, что движение нарушено на участке длиной около 320 метров у места восстановительных работ.