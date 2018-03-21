СК проверит уровень сероводорода на полигоне "Ядрово"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет проверит, был ли выброс сероводорода на полигоне "Ядрово", и в случае подтверждения информации может быть возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье "загрязнение атмосферы", следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение", — сообщила она.

В среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.