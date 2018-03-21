В Москве на месте ЧП с туристическим автобусом ведутся работы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы ведут восстановительные работы на месте, где произошло ЧП с участием туристического автобуса в центре города, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что туристический автобус провалился задней частью в глубокую дыру в асфальте площадью 2,5 метра и глубиной около метра в районе Дегтярного переулка в центре столицы.

"В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы", — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в комплексе, инцидент случился из-за повышения уровня грунтовых вод, возникших в результате обильных осадков.